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Социальная психология и социология
Социальное воздействие — онтография (онтокарты)
Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания
/ Бергер П., Лукман Т.
Третья Волна
/ Джонс Р.
Объяснение контроля сознания: экзотические и повседневные манипуляции сознанием
/ Зимбардо Ф., Андерсен С.
20 способов сопротивления нежелательному социальному воздействию
/ Зимбардо Ф.
Социологическая проницательность: Введение в неочевидную социологию
/ Коллинз Р.
Социология: преднаука или антинаука?
/ Коллинз Р.
Век бифуркации: постижение изменяющегося мира
/ Ласло Э.
Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды
/ Пратканис Э., Аронсон Э.
Логика социальных наук
/ Поппер К.
Открытое общество и его враги
/ Поппер К.
Человек и ситуация: Уроки социальной психологии
/ Росс Л., Нисбетт Р.
Социальное воздействие: механизмы, принципы и методы (техники и технологии)
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Истинноверующий: Мысли о природе массовых движений
/ Хоффер Э.
Психология влияния
/ Чалдини Р.
Социология невежества
/ Штейнзальц, Адин и Функенштейн, Амос (
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